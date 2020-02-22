Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР. Соответствующий пост она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся.

«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!», — спросила Скабеева.

По словам журналистки, во всех зверствах обвинили жертв преступлений, при этом убийцы, подчеркнула она, получили медали и места в парламенте.

«И так каждый раз», — подытожила она.

17 февраля Ольга Скабеева прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил регистрацию брака с покупкой автомобиля.