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 Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске

Погиб один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске
Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

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9:43   22 Февраля 2020
Россия

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР. Соответствующий пост она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял панику среди людей». По его словам речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Телеведущая одобрила предложение расследовать случившееся. 

«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!», — спросила Скабеева. 

По словам журналистки, во всех зверствах обвинили жертв преступлений, при этом убийцы, подчеркнула она, получили медали и места в парламенте. 

«И так каждый раз», — подытожила она.

17 февраля Ольга Скабеева прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил регистрацию брака с покупкой автомобиля. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #зеленский #скабеева

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