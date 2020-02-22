Трамп раскритиковал сообщения о поддержке Россией Сандерса

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы используют слухи о «поддержке Россией» кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы не допустить его участия в президентской гонке.

Ранее Washington Post, ссылаясь на свои источники, написала, что Москва якобы старается помочь Сандерсу на президентских выборах 2020 года. По словам самого Сандерса, он не нуждается в такой помощи, и призвал РФ «держаться подальше» от выборов в США.

Трамп заявил, что MSDNS, CNN и «другие лживые СМИ» добавили Сандерса в список российских сторонников. По мнению журналистов, президент России Владимир Путин хотел бы, чтобы на выборах победил либо Трамп, либо Берни.

«Причина в том, что бездельники-демократы, используя Обман номер 7, не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от Демократической партии, они считают, что это плохо скажется на его шансах. Это все снова фальсификация против безумного Берни Сандерса!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с сожалением ожидает по мере приближения к выборам президента США «параноидальных сообщений» о вмешательстве Москвы.