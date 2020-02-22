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САА допросила задержанного в ходе боев на западе Алеппо террориста

САА допросила задержанного в ходе боев на западе Алеппо террориста

 Армия и авиация Сирии нанесли урон террористам в провинциях Алеппо и Идлиб

Армия и авиация Сирии нанесли урон террористам в провинциях Алеппо и Идлиб
7:41   22 Февраля 2020
Весь мир

САА допросила задержанного в ходе боев на западе Алеппо террориста

САА допросила задержанного в ходе боев на западе Алеппо террориста

Правительственная армия Сирии и союзные силы допросили одного из террористов, задержанных в ходе столкновений на западе Алеппо на прошлой неделе, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в САР.

Видеозапись допроса опубликовал военный источник в Telegram (mig41). Боевик террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Валид Ахмад Аль-Али Вальдат Расмия 1993 года рождения рассказал, что вступил в ряды радикалов ради ежемесячного жалования.

По его словам, он занимался обеспечением связи, а ранее получал плату за выходы на антиправительственные митинги. Пленный рассказал, что его обучали турецкие инструкторы, а во время столкновений с правительственными войсками боевики отступали в места базирования турецких военных, чтобы тем самым обеспечить себе прикрытие.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #алеппо #боевик

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