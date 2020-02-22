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САА допросила задержанного в ходе боев на западе Алеппо террориста

САА допросила задержанного в ходе боев на западе Алеппо террориста

 Армия и авиация Сирии нанесли урон террористам в провинциях Алеппо и Идлиб

Армия и авиация Сирии нанесли урон террористам в провинциях Алеппо и Идлиб
7:15   22 Февраля 2020
Весь мир

Армия и авиация Сирии нанесли урон террористам в провинциях Алеппо и Идлиб

Армия и авиация Сирии нанесли урон террористам в провинциях Алеппо и Идлиб

Армия и авиация Сирии нанесли урон террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»* в провинциях Алеппо и Идлиб, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Сирии.

В провинции Алеппо закончился очередной этап разминирования местности в пригородах административного центра, ранее зачищенных от боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

В южной части провинции Идлиб вновь произошли боестолкновения между правительственными силами и исламистами, связанными с «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Военный источник в Telegram (ogn55) сообщал о конфликтах близ населенных пунктов Кафр-Набаль, Хас, Кан-Сафра и Серакиб. Правительственная армия и ВВС Сирии атаковали позиции джихадистов вблизи города Каминас, а также недалеко от Тафтаназа. Одновременно сирийская артиллерия и авиация ударили по боевикам на западе соседней провинции Алеппо.

По данным информагентства SANA News, было уничтожено значительное количество военной техники и боевиков.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб #алеппо

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