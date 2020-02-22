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Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

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8:38   22 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики, рассказали РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 21 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — сообщили в ЛНР.

Киевские силовики использовали минометы калибром 120 миллиметров, вооружения БМП и гранатометы. Были обстреляны контролируемые ЛНР населенные пункты Логвиново и Донецкий.

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Автор: Мария Милкевич
#лнр #обстрел

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