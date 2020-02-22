Киевские силовики дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики, рассказали РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 21 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — сообщили в ЛНР.

Киевские силовики использовали минометы калибром 120 миллиметров, вооружения БМП и гранатометы. Были обстреляны контролируемые ЛНР населенные пункты Логвиново и Донецкий.