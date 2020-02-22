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САА допросила задержанного в ходе боев на западе Алеппо террориста

САА допросила задержанного в ходе боев на западе Алеппо террориста

 Армия и авиация Сирии нанесли урон террористам в провинциях Алеппо и Идлиб

Армия и авиация Сирии нанесли урон террористам в провинциях Алеппо и Идлиб
6:53   22 Февраля 2020
Сирия

Сирийские коммунальные службы начали восстанавливать окраины Алеппо

Сирийские коммунальные службы начали восстанавливать окраины Алеппо

Сирийские коммунальщики начали восстанавливать и благоустраивать окраинные районы Алеппо, пострадавшие в ходе боестолкновений с террористами.

«В целом восстановление идет быстро, и уже скоро я приглашу вас на кофе в свой кабинет в этом районе», — сказал журналистам вице-мэр Алеппо Ахмад Кадур.

Экскаваторы очистили от баррикад одну из самых опасных трасс в пригороде Алеппо — в поселок Захра, где находилось элитное жилье, превращенное в годы войны в огневые рубежи.

Телефонисты восстанавливают поврежденные линии, вскоре в районе установят вышки сотовой связи, проведут интернет.

Самое сложное, по словам местных властей, — восстановить жилой фонд и инфраструктуру. Теперь, когда правительственные силы отбросили боевиков от Захры километров на 20, у людей появились спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. поселок перестал быть фронтовым. Однако в остальных районах вокруг Идлибской зоны деэскалации обстановка пока не такая благополучная, и террористы продолжают нарушать режим прекращения огня.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #алеппо #идлибская зона деэскалации

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