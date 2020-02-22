США отрепетировали ядерный удар по России

США в ходе военных учений отрепетировали ядерный ответный удар на применение Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран — членов НАТО, рассказал в пятницу на брифинге представитель Пентагона высокого ранга.

Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Пентагона.

«Мы провели небольшие учения, скажем так», — говорится в сообщении.

Представитель американского Минобороны рассказал, что «сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО».

По его словам, далее был отрепетирован положенный в данной ситуации разговор с министром обороны, а потом с президентом, чтобы решить, какой давать ответ.

В учениях принимал участие глава Пентагона Марк Эспер.