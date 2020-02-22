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3:45   22 Февраля 2020
Россия

«Группа Каца» исключена из партии «Яблоко» за причинение «политического ущерба»

«Группа Каца» исключена из партии «Яблоко» за причинение «политического ущерба»

«Группа Каца» исключена из партии «Яблоко» за причинение «политического ущерба», пишет РИА Новости со ссылкой на партийного пресс-секретаря.

Так завершился внутрипартийный конфликт в московском отделении, длившийся уже несколько лет.

«Кац и его группа привнесли в "Яблоко" то, чего никогда в "Яблоке" не было: как разделение членов партии на "своих" и "чужих", неуважительные, презрительные отношения к оппонентам внутри партии, оскорбительные высказывания в адрес однопариийцев», — сообщил пресс-секретарь.

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Автор: Мария Милкевич
#яблоко #кац

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