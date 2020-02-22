«Группа Каца» исключена из партии «Яблоко» за причинение «политического ущерба»
«Группа Каца» исключена из партии «Яблоко» за причинение «политического ущерба», пишет РИА Новости со ссылкой на партийного пресс-секретаря.
Так завершился внутрипартийный конфликт в московском отделении, длившийся уже несколько лет.
«Кац и его группа привнесли в "Яблоко" то, чего никогда в "Яблоке" не было: как разделение членов партии на "своих" и "чужих", неуважительные, презрительные отношения к оппонентам внутри партии, оскорбительные высказывания в адрес однопариийцев», — сообщил пресс-секретарь.