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4:33   22 Февраля 2020
Весь мир

Сандерс заявил, что России следует «держаться подальше» от американских выборов

Сандерс заявил, что России следует «держаться подальше» от американских выборов

Берни Сандерс, который намерен участвовать в президентских выборах в США как кандидат от демократов, в ответ на материал Washington Post о якобы заинтересованности России в его победе заявил, что подобная помощь ему не нужна, и призвал РФ «держаться подальше» от американских выборов.

Об этом говорится в заявлении Сандерса для прессы, текстом которого располагает РИА Новости. Он заявил, что его команда способна одержать победу над Дональдом Трампом, и это именно то, что он планирует делать.

«Мое послание (президенту РФ Владимиру) Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом», — заявил Сандерс.

Американский политик добавил, что он «решительно против» попыток любого иностранного государства «вмешаться в выборы» в США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США являются «параноидальными». Он подчеркнул, что таких «новостей» по мере приближения выборов будет все больше, и в Кремле это понимают.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сандерс

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