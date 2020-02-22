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Макрон заявил об угрозе нового миграционного кризиса в Европе из-за ситуации в Идлибе

Макрон заявил об угрозе нового миграционного кризиса в Европе из-за ситуации в Идлибе

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2:56   22 Февраля 2020
Весь мир

Макрон заявил об угрозе нового миграционного кризиса в Европе из-за ситуации в Идлибе

Макрон заявил об угрозе нового миграционного кризиса в Европе из-за ситуации в Идлибе

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в пятницу, что ситуация в Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта, призвал к немедленному перемирию и возобновлению политического процесса, а также заявил об угрозе нового миграционного кризиса в Европе.

«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис. Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами», — отметил он.

Макрон подтвердил, что он и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в четверг телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а в пятницу — с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, настаивая на проведении четырехсторонней встречи в стамбульском формате с участием глав России, Турции, Франции и Германии.

По словам Макрона, в Идлибе происходит гуманитарная катастрофа, и в этом, по его мнению, виноваты силы законного президента Сирии Башара Асада и Россия, а не Турция, которая поддерживает контратаки незаконных бандформирований в Идлибе против САА.

Напомним, что глава ЦПВС РФ в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев опроверг информацию о «сотнях тысяч» сирийских беженцев, движущихся к границе с Турцией из-за боестолкновений между террористами и САА в провинции Идлиб. По его словам, нет никаких верифицируемых фото- или видеоматериалов, свидетельствующих об этом.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #франция #сирия #идлиб #турция #макрон

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