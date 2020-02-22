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Российский военный патруль проследовал по нескольким маршрутам в Алеппо

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1:17   22 Февраля 2020
Весь мир

Российский военный патруль проследовал по нескольким маршрутам в Алеппо

Российский военный патруль проследовал по нескольким маршрутам в Алеппо

Военная полиция РФ по-прежнему проводит патрулирование границы между Сирией и Турцией, следуя по нескольким маршрутам в провинции Алеппо, рассказал на брифинге глава российского ЦПВС в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам … в провинции Алеппо», — заявил адмирал.

По словам Журавлева, патрулирование прошло без инцидентов.

ВКС РФ также проследовали по маршрутам: аэродром Камышлы – аэродром Квайрес – Хак-Эль-Сура – Афан-Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас.

Напомним, патрулирование проводится согласно меморандуму о взаимопонимании между Россией и Турцией.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #патрулирование

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