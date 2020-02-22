Глава ЦПВС опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев в Идлибе

Глава российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев в пятницу на брифинге для журналистов опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев, движущихся к границе с Турцией из-за боестолкновений между боевиками и правительственной армией в провинции Идлиб.

«Никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует», — сообщил он.

Адмирал подчеркнул, что все ключевые транспортные артерии на севере Идлиба последние несколько недель работают штатно. Именно поэтому Турция смогла отправить в зону деэскалации многокилометровую колонну военной техники и грузового автотранспорта с боеприпасами.

Сейчас именно террористы, используя местное население как «живой щит», блокируют все пути выхода сирийцев через организованные ЦПВС и Сирией гуманитарные коридоры.

Также Журавлев заявил о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных бандформирований и призвал их командиров встать на путь мирного урегулирования.