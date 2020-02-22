Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Эхо Москвы» лидирует в «антироссийском рейтинге» ФАН, призывая платить Ходорковскому

«Эхо Москвы» лидирует в «антироссийском рейтинге» ФАН, призывая платить Ходорковскому

 Конституционная реформа дошла до Арктики

Конституционная реформа дошла до Арктики
Жителям стран Ближнего зарубежья хотят упростить получение паспорта РФ

Жителям стран Ближнего зарубежья хотят упростить получение паспорта РФ

 Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России

Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России
Российский военный патруль проследовал по нескольким маршрутам в Алеппо

Российский военный патруль проследовал по нескольким маршрутам в Алеппо

 Глава ЦПВС опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев в Идлибе

Глава ЦПВС опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев в Идлибе
«Эхо Москвы» лидирует в «антироссийском рейтинге» ФАН, призывая платить Ходорковскому

«Эхо Москвы» лидирует в «антироссийском рейтинге» ФАН, призывая платить Ходорковскому

 Конституционная реформа дошла до Арктики

Конституционная реформа дошла до Арктики
Жителям стран Ближнего зарубежья хотят упростить получение паспорта РФ

Жителям стран Ближнего зарубежья хотят упростить получение паспорта РФ

 Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России

Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России
Российский военный патруль проследовал по нескольким маршрутам в Алеппо

Российский военный патруль проследовал по нескольким маршрутам в Алеппо

 Глава ЦПВС опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев в Идлибе

Глава ЦПВС опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев в Идлибе
0:39   22 Февраля 2020
Весь мир

Глава ЦПВС опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев в Идлибе

Глава ЦПВС опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев в Идлибе

Глава российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев в пятницу на брифинге для журналистов опроверг сообщения о «сотнях тысяч» сирийских беженцев, движущихся к границе с Турцией из-за боестолкновений между боевиками и правительственной армией в провинции Идлиб.

«Никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует», — сообщил он.

Адмирал подчеркнул, что все ключевые транспортные артерии на севере Идлиба последние несколько недель работают штатно. Именно поэтому Турция смогла отправить в зону деэскалации многокилометровую колонну военной техники и грузового автотранспорта с боеприпасами.

Сейчас именно террористы, используя местное население как «живой щит», блокируют все пути выхода сирийцев через организованные ЦПВС и Сирией гуманитарные коридоры.

Также Журавлев заявил о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных бандформирований и призвал их командиров встать на путь мирного урегулирования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...