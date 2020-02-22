Парламентские выборы в Иране прошли успешно вопреки провокациям США

Корреспондент Федерального агентства новостей рассказал, как прошли парламентские выборы в Иране, с места событий.

На фоне постоянного вмешательства США во внутренние дела Ирана в преддверии парламентских выборов в стране ввели беспрецедентные меры безопасности.

«Эти выборы очень важны для нас. Противник пытается подорвать процесс участия на них иранского народа. Мы должны сорвать его планы», — заявил председатель Совета стражей конституции Ирана аятолла Ахмад Джаннати.

Власти всеми силами стараются привлечь граждан к участию в голосовании. Например, аятолла из Мешхеда Ахмед Алам аль-Хода обратился к иранцам со словами: «Кто не участвует в выборах, тот не мусульманин».

Спецкор ФАН сообщает, что сегодня либералы в Иране утратили былой авторитет, поскольку отношения с США и Европой не улучшились. Более того, накануне голосования Вашингтон вышел из СВПД, развязал экономическую войну с Ираном и убил иранского генерала Касема Сулеймани.

После этого у сторонников жесткой линии (ястребов) в Иране поднялись шансы на успех. По словам корреспондента ФАН, в десятках избирательных округов конкуренция велась не между консерваторами и либералами, а между консервативными политиками разной степени консервативности.

На выборах в Тегеране кроме представителей МВД и судебной власти на участке дежурят наблюдатели из числа самых уважаемых людей района — учителей, владельцев кафе и магазинов, представителей духовенства. На участках нет кабинок, подписи люди ставят за столиками в самом центре помещения. По словам начальника одного из участков, с которым поговорил корреспондент ФАН, все открыто и прозрачно, люди сами следят друг за другом, и провокаций нет. Однако в соцсетях американцы и израильтяне призывают иранцев бойкотировать выборы, чтобы не помогать режиму.