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 Сирийское ТВ опубликовало видеозапись ответных ударов САА по протурецким боевикам в Идлибе

Сирийское ТВ опубликовало видеозапись ответных ударов САА по протурецким боевикам в Идлибе
22:52   21 Февраля 2020
Весь мир

Сирийское ТВ опубликовало видеозапись ответных ударов САА по протурецким боевикам в Идлибе

Сирийское ТВ опубликовало видеозапись ответных ударов САА по протурецким боевикам в Идлибе

Государственное телевидение Сирии опубликовало видеозапись ударов правительственных сил по протурецким боевикам во время их нападения на деревню Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.

По данным радиостанции Sham FM, в четверг, 20 февраля, протурецкие бандформирования осуществили массированную атаку на позиции САА. Сначала они нанесли удар артиллерией по позициям правительственной армии, после чего пошли в атаку. Начались ожесточенные бои, в результате которых САА при поддержке авиации смогла отразить нападение, а также уничтожить несколько единиц бронетехники и самих боевиков, не сдав ни одного населенного пункта.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб

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