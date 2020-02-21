Сирийское ТВ опубликовало видеозапись ответных ударов САА по протурецким боевикам в Идлибе

Государственное телевидение Сирии опубликовало видеозапись ударов правительственных сил по протурецким боевикам во время их нападения на деревню Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.

По данным радиостанции Sham FM, в четверг, 20 февраля, протурецкие бандформирования осуществили массированную атаку на позиции САА. Сначала они нанесли удар артиллерией по позициям правительственной армии, после чего пошли в атаку. Начались ожесточенные бои, в результате которых САА при поддержке авиации смогла отразить нападение, а также уничтожить несколько единиц бронетехники и самих боевиков, не сдав ни одного населенного пункта.