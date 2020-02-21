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Очередной турецкий корабль с боевиками для ПНС Ливии прибыл в Мисурату

Очередной турецкий корабль с боевиками для ПНС Ливии прибыл в Мисурату

 Эрдоган по телефону обсудил с Путиным ситуацию в сирийском Идлибе

Эрдоган по телефону обсудил с Путиным ситуацию в сирийском Идлибе
22:27   21 Февраля 2020
Весь мир

Очередной турецкий корабль с боевиками для ПНС Ливии прибыл в Мисурату

Очередной турецкий корабль с боевиками для ПНС Ливии прибыл в Мисурату

Турецкий военный корабль с оружием и наемниками для Правительства нацсогласия Ливии прибыл в пятницу, 21 февраля, в морской порт Мисураты, подконтрольной боевикам Файеза Сарраджа, в обход оружейного эмбарго ООН от 2011 года. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Между тем на международной конференции по Ливии в Берлине Анкара обязалась соблюдать эмбарго. Но реальные действия Турции препятствуют мирному урегулированию в Ливии, к которому стремится международное сообщество и в первую очередь Россия.

Главным дестабилизирующим фактором в Ливии по-прежнему остаются сирийские боевики, которых Турция ввозит в Ливию для пополнения бандформирований ПНС. Именно они чаще других террористов ПНС совершают провокации против военных Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара, нарушая объявленный 12 января режим тишины.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #лна #пнс ливии

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