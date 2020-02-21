Очередной турецкий корабль с боевиками для ПНС Ливии прибыл в Мисурату

Турецкий военный корабль с оружием и наемниками для Правительства нацсогласия Ливии прибыл в пятницу, 21 февраля, в морской порт Мисураты, подконтрольной боевикам Файеза Сарраджа, в обход оружейного эмбарго ООН от 2011 года. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Между тем на международной конференции по Ливии в Берлине Анкара обязалась соблюдать эмбарго. Но реальные действия Турции препятствуют мирному урегулированию в Ливии, к которому стремится международное сообщество и в первую очередь Россия.

Главным дестабилизирующим фактором в Ливии по-прежнему остаются сирийские боевики, которых Турция ввозит в Ливию для пополнения бандформирований ПНС. Именно они чаще других террористов ПНС совершают провокации против военных Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара, нарушая объявленный 12 января режим тишины.