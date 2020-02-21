«Эхо Москвы» лидирует в «антироссийском рейтинге» ФАН, призывая платить Ходорковскому

Радиостанция «Эхо Москвы» вновь вышла на первое место рейтинга антироссийских СМИ, который уже в восьмой раз составила редакция Федерального агентства новостей.

Сотрудники издания насчитали у подопечных Алексея Венедиктова 114 антироссийских материалов. Вторую и третью позиции заняли проекты беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ Медиа» (108 публикаций) и «Открытые медиа». На четвертом месте оказалась «Лента.ру».

На этой неделе в либеральной прессе появились, в частности, призывы выплатить деньги ЮКОСу.

«Эхо Москвы» и «Сноб» рассказали о решении Гаагского суда о выплате компенсаций бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС РФ с позиции того, что оно полностью справедливо. Однако известно, что владельцы ЮКОСа занимались хищением нефти у граждан РФ с помощью теневых схем и поэтому не имеют права на получение компенсаций за «убытки». Также либералы забыли, что Конституционный суд РФ уже вынес свой вердикт по делу, а решение Гааги противоречит российскому законодательству.

Оппозиционные СМИ также оправдывают главу так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, который замешан в связях с террористическими группировками «Братья-мусульмане»*, ИГ* и другими. Он заявил, что Ливийская национальная армия нарушила перемирие в стране, однако именно подконтрольные ПНС боевики первыми атакуют ЛНА. «Эхо Москвы» и вовсе называет войска, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, «антиправительственными», хотя они борются за независимость, единство и территориальную целостность Ливии, а Саррадж допустил вмешательство Турции во внутренние дела страны и массовый въезд в нее сирийских боевиков.

Также либералы рьяно утверждали, что ЛНА 18 февраля уничтожила прибывший в Триполи турецкий корабль с оружием и боеприпасами для ПНС Ливии на борту. Однако это не соответствует действительности, как ранее писал ФАН. Снаряд ЛНА попал по складу боеприпасов на пристани, причем это был точечный ответ на атаку ПНС. И главное: Анкара подтвердила, что турецкое судно не пострадало.

ФАН приводит в своем материале еще много примеров подобных фейков и дезинформации со стороны либеральных СМИ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, что отечественной прозападной прессе не стоит валить все с больной головы на здоровую, не разобравшись.

«Прежде чем обвинять в чем-то Россию и говорить о ее неконструктивной позиции, нужно вспомнить, кто довел до кризиса в Ливии, кто бомбил ее, кто свергал [главу Ливии Муаммара] Каддафи и превратил страну в непонятно что», — отметил он.

Политик подчеркнул, что действия России по ливийскому урегулированию приносят свои результаты, хотя очевидно, что сразу все проблемы не решить. Однако постепенно все трудности будут преодолены. Между тем либеральные СМИ, по мнению Джабарова, своими фейками и дезинформацией пытаются дестабилизировать ситуацию.