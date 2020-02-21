Жителям стран Ближнего зарубежья хотят упростить получение паспорта РФ

Граждане Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии смогут получить гражданство Российской Федерации по упрощенной программе, если Государственная Дума примет соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Закон предусматривает получение гражданами вышеперечисленных стран паспорта гражданина Российской Федерации без справок о материальном состоянии и без пятилетнего проживания на территории РФ.

Кроме того, законопроект также упростит получение гражданства для иностранцев, которые более трех лет состоят в браке с гражданами Российской Федерации. В новом законе срок сократиться до года.

Соответствующий проект закона будет вынесен на рассмотрение депутатов до конца февраля текущего года.