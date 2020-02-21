Российские рэперы Оксимирон и Слава КПСС объединились для поддержки террористов «Сети»* (запрещенная в РФ организация). Оксимирон сообщил, что готовит проект, посвященный делу осужденных по этому делу.

Ранее суд вынес приговор в отношении участников «Сети»: Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов, Арман Сангынбаев получили сроки от шести до 18 лет. Рэпер Слава КПСС упрекнул Оксимирона в невнимании к тому, что «пацаны 1990-х годов рождения садятся в тюрьму». После этого у музыкантов завязалась перепалка, где они припомнили друг другу все случаи сотрудничества с «прокремлевскими».

В итоге Оксимирон позвал Славу участвовать в его проекте, посвященном «Сети»*, и тот дал согласие. В чем конкретно будет заключаться поддержка террористов, пока неизвестно, но, возможно, это будет совместный трек или общие выступления.

Летом 2019 года Оксимирон поддерживал московские незаконные митинги, придя 10 августа на проспект Сахарова и позвав своих фанатов. В конце 2019 года у рэпера вышла совместная песня с Самараддином Раджабовым, который в то время находился в СИЗО по обвинению в противодействии сотрудникам полиции и записывал голос для трека через систему «ФСИН-письмо». В декабре суд признал Раджабова виновным, но наказание не назначил и отпустил на свободу. После этого Оксимирон приписал освобождение себе, присвоив себе заслуги адвокатов.

Сейчас Оксимирон публично заинтересовался политикой снова. Поклонники продолжают ждать его альбом, но рэперу интереснее искать обсуждаемые молодежью темы и подпитывать имидж «борца с властью».

Пока приговоры фигурантов дела «Сети»* в силу не вступили, на новой неделе суд начнет рассматривать апелляции. Не исключено, что защита подсудимых сможет доказать ошибки следователей, и приговоры пересмотрят. «Московское дело» показало, что суд выносит справедливые приговоры и за решетку попадают только те, кто действительно виновен.

* «Сеть» — запрещенная в РФ террористическая организация.