Шаведдинов выбивает себе через суд исключительное право на мобильную связь

Экс-оппозиционер и сторонник признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Руслан Шаведдинов, который уже второй месяц служит в армии, выбивает себе через суд исключительное право на мобильную связь. Он подал иск в Архангельский гарнизонный военный суд.

В качестве ответчика указан командир части 23662, где служит Шаведдинов. По версии рядового, его не устраивает невозможность общаться по мобильной связи. Бывший оппозиционер давит на то, что в армии запрещено пользоваться только смартфоном или другим мобильным устройством с bluetooth, ИK-пopтом, Wi-Fi, фoтoкaмepой и paзъемом внeшнeй пaмяти, диктoфoном и внeшним paзъемом. Запрета на пользование простейшими, примитивными устройствами нет.

Шаведдинов ссылается на закон, вступивший в силу в августе 2019 года, но текст документа он дочитал не до конца. В законе указано, что нельзя пользоваться любыми телефонами, если человек участвует в чрезвычайных военных операциях, находится на боевом дежурстве, в наряде, на сборах или учениях в войсковой части или на ее территории в служебное время.

Часть, где служит Шаведдинов, находится на архипелаге Новая Земля, выходить за ее пределы нельзя, так как за территорией разгуливают белые медведи. Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), с территории части 23662 запрещена связь с гражданскими лицами, так как служба в ней связана с охраной границ РФ и безопасностью страны.

«С территории части нельзя звонить на "гражданку" никому. Обычно призывники это понимают, но иногда встречаются и те, которые настроены посудиться. Так что это не единичный или редкий случай», — говорит источник ФАН.

Для того, чтобы провести судебное заседание, судье Артему Шишляеву приходится вылетать на Новую Землю. Первое заседание прошло 19 февраля. Источник ФАН говорит, что вряд ли суд удовлетворит требования Шаведдинова.