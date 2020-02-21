Как не отравиться румяными блинами на Масленицу

Во многих городах нашей страны уже несколько дней стоит солнечная погода, а душа и желудки россиян готовятся к встрече весны в рамках любимой многими масленичной недели.

Сегодня в Национальной Службе Новостей прошла пресс-конференция, на которой эксперты дали рекомендации соотечественникам — из чего готовить блины дома и стоит ли покупать лакомства на праздничных ярмарках?

Сопредседатель Союза Потребителей Росконтроль Александр Борисов считает, что важно составлять не только черные списки с недобросовестными производителями, но и открыто говорить о тех, чья продукция безопасна для покупателя. В предмасленичный период Росконтроль провел экспертизу товаров, которые обычно используются для приготовления блинов — молока, муки, яиц. Кроме того, во внимании экспертов оказались традиционные начинки — икра, сметана, сгущенное молоко. С подробными данными и «белым списком компаний» можно ознакомиться на сайте росконтроль.рф.

Что примечательно — полгода назад девять из 12 производителей яиц не выдержали проверку по антибиотикам в продукте, сегодня во всех проверенных образцах остаточных антибиотиков не обнаружено. Такая же история с икрой. Еще в новогодний период ситуация на этом рынке была катастрофической, а накануне весны пять из шести «респондентов» отвечают стандартам качества и безопасности.

«Мы специально проводили перепроверку красной икры, — рассказал Александр Борисов. — Ситуация изменилась — разные партии. Внимание госорганов всегда приковано к подобного рода продукции. Результаты нас порадовали».

А вот наибольшее количество фальсификаций было выявлено при исследовании муки. Зачастую производители выдают за муку высшего сорта продукт первого или второго. Что парадоксально — поскольку, по мнению врача-диетолога Маргариты Колролевой, белоснежная мука высшего сорта в ходе обработки теряет свои полезные свойства, отрубную составляющую и клетчатку.

«Для простых потребителей лучше покупать не абсолютно белую муку, это продукт, лишенный питательной ценности», — считает эксперт.

В былые времена хозяйки спорили друг с другом, чей рецепт блинчиков лучше. Сегодня предпочитают купить полуфабрикат или заказать на дом. Александр Борисов уверяет, что за качество такого продукта ручаться не приходится — нередко магазинные блинчики с творогом или мясом не выдерживали критики по вопросам безопасности. Маргарита Королева вторит коллеге, убеждая, что надо вернуть традицию готовить дома — но употреблять приготовленное в меру. Пять блинов в день, по оценке диетолога, это обжорство. Идеальный вариант — парочка блинчиков утром, желательно из гречневой, рисовой или черемуховой муки. Тогда физическая активность в течение дня поможет не набрать лишних килограмм. А как еще не перегрузить желудок во время самой вкусной недели?

«Отказаться от простых углеводов, — рекомендует Королева. — На завтраки не употреблять каши. А в рацион добавить большое количество зелени, овощей. Отдавать предпочтение начинкам легким — творогу с зеленью, ягодам, но не сметане. Использовать нежирные виды рыбы и мяса».

Врач считает, что Масленица призвана подготовить тело и душу к Великому посту, поэтому чувство меры должно присутствовать на протяжении всего этого периода. Ежели появится желание перекусить на ярмарке, важно оценить чистоту прилавка и продавца. Если сам блин, пройдя термообработку, скорее всего, безопасен к употреблению, то начинка может вызвать большие вопросы. Эксперты рекомендуют учитывать ее изготовителя, место производства, срок годности, условия хранения. Конечно, зачастую на увеселительном мероприятии сделать это непросто, но, если полакомиться съедобным символом солнца все-таки очень хочется, выход один:

«Советую обращать внимание, насколько опрятно выглядит продукт», — констатирует Борисов.

По окончании праздничной недели ожидается рост спроса на постную пищу и овощи.

«Овощная продукция абсолютно вся безопасная. К качеству вопросы есть, к безопасности вопросов нет», — отмечает представитель Росконтроля Александр Борисов.

Здесь рекомендации только одна — тщательно промывать купленные продукты.