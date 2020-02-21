Турция ограничила въезд пассажиров из Ирана из-за вспышки коронавируса

Анкара усилила контроль в аэропортах и пограничных пунктах. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. По его словам, Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса в этой стране.

Ранее в Иране зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом​​​. Местные власти сообщили о 18 заболевших и 758 подозрениях на болезнь. Министры здравоохранения Турции и Ирана озвучили меры, которые предприняла Анкара для предупреждения проникновения вируса на территорию страны.

«Турецкие санитарно-эпидемиологические службы усилят контроль пассажиров, прибывающих из Ирана», — сказал Фахреттин Коджа.

По его словам, если у прибывших выявили симптомы, которое схожи с признаками коронавируса — повышенная температура, кашель, насморк, тогда во въезде в страну им откажут. Под особым контролем те, кто посещал в последние 14 дней иранский Кум, где выявили наибольшее число заболевших.