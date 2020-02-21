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18:26   21 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России

Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не объявляет войну России и не может ввести военное положение.

В эфире интернет-канала «Исландия» политик разъяснил, что многие путают объявление войны и военное положение, а также уточнил, что «до сих пор не можем объявит войну ядерному государству». Турчинов настаивал на введении военного положения еще в 2014 году, однако на фоне борьбы за власть инициатива осталась без должной поддержки.

«Потому что считали, что когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом», — добавил экс-секретарь СНБО.

По словам политика, в дальнейшем вопрос не поднимался, поскольку введение военного положения в стране могло стать причиной прекращения финансовой помощи от МВФ и отпугнуло бы иностранных инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что введение военного положения не поможет решить конфликт в Донбассе и приведет лишь к хаосу.

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Автор: Анна Калинина
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