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17:52   21 Февраля 2020
Россия

Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов замгенпрокурора РФ

Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов замгенпрокурора РФ

Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов заместителей генпрокурора РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным источника, оба попросили об отставке в связи выходом на пенсию. Сейчас их ходатайства передали в администрацию президента страны, затем они попадут к сенаторам Совфеда. Также отмечается, что Гулягин и Коржинек станут первыми, кто уйдет в отставку после ухода с поста генерального прокурора Юрия Чайки и назначения на эту должность Игоря Краснова в конце января 2020 года. 

Леонид Коржинек курировал управления ведомства, занимающиеся рассмотрением уголовных и гражданских дел в судебных инстанциях, ему 62 года. Теперь его работу будет исполнять другой замгенпрокурора, передает собеседник «Интерфакса».

Юрию Гулягину 63 года, он занимал пост замгенпрокурора РФ в Дальневосточном федеральном округе на протяжении 13 лет

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Автор: Ольга Воскресенская
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