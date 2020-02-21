Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов замгенпрокурора РФ

Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов заместителей генпрокурора РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным источника, оба попросили об отставке в связи выходом на пенсию. Сейчас их ходатайства передали в администрацию президента страны, затем они попадут к сенаторам Совфеда. Также отмечается, что Гулягин и Коржинек станут первыми, кто уйдет в отставку после ухода с поста генерального прокурора Юрия Чайки и назначения на эту должность Игоря Краснова в конце января 2020 года.

Леонид Коржинек курировал управления ведомства, занимающиеся рассмотрением уголовных и гражданских дел в судебных инстанциях, ему 62 года. Теперь его работу будет исполнять другой замгенпрокурора, передает собеседник «Интерфакса».

Юрию Гулягину 63 года, он занимал пост замгенпрокурора РФ в Дальневосточном федеральном округе на протяжении 13 лет