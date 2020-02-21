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17:33   21 Февраля 2020
Россия

Суд на два месяца арестовал трех возможных террористов, задержанных в Казани

Суд на два месяца арестовал трех возможных террористов, задержанных в Казани

Суд на два месяца арестовал трех возможных террористов, задержанных в Казани в четверг, 20 февраля. Всех троих отправили в СИЗО до 18 апреля 2020 года.

Как сообщает РИА Новости, арестованными являются Руслан Ширинов, Олег Малахов и Альберт Залалтдинов. Их подозревают в подготовке к совершению тяжких преступлений с целью поиска средств для дальнейшего выезда на территорию Сирии и вступления в ряды международной террористической организации, отметили в ФСБ. Один из задержанных является предполагаемым лидером, двое остальных — два активных участника запрещенной в РФ группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

При обысках силовики изъяли запрещенную литературу, холодное оружие, электрошокер и флеш-карты. По факту организации деятельности экстремистского сообщества заведено уголовное дело.

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Автор: Ольга Воскресенская
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