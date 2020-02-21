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18:50   21 Февраля 2020
Россия

Пригожин заверил, что у партии «Сильные женщины» нет высокопоставленных кураторов

Пригожин заверил, что у партии «Сильные женщины» нет высокопоставленных кураторов

Алла Перфилова, более известная, как певица Валерия, намерена создать политическую партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Подробнее о партии «Сильные женщины» (аналогичное название носит один из главных хитов певицы) рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

«Я считаю, что это (создание партии «Сильные женщины») – это не политика,  — уверяет Пригожин. — Это – консолидация в обществе сил тех людей, которые пережили насилие в семье <…> Сегодня очень важно, чтобы женщины всей планеты были услышаны и защищены в своих собственных правах».

Одна из ключевых задач партии — бороться с домашним насилием, добавил Пригожин. К «Сильным женщинам», по его словам, готова присоединиться продюсер Яна Рудковская. Также супруги договорились о сотрудничестве с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной, которая является одним из авторов закона «о домашнем насилии». Продюсер заверил, что у проекта нет высокопоставленных кураторов. На вопрос о том, когда партия подаст документы на регистрацию, Пригожин ответил лаконично:

«Cкоро».

Ранее «Политика Сегодня» писала про закон «о профилактике семейно-бытового насилия». После публикации последней версии документа на сайте Совфеда 29 ноября 2019 года о принятии закона ничего не слышно.

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Автор: Роман Самойлов
#госдума #партия #выборы #пригожин #домашнее насилие #валерия #пушкина

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