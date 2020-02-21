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17:14   21 Февраля 2020
Россия

Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС

Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС

С инициативой о получении доступа к информации о смерти клиентов из реестра ЗАГС выступили банкиры на встрече с представителями Федеральной налоговой службы, Минфина и Банка России. В Ассоциации банков России отметили, что подобные меры позволят сократить время обновления данных и риски мошенничества со счетами граждан.

«Банки предлагают налоговой службе уведомлять кредитную организацию о том, что владелец такого-то счета умер. Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету. До момента уведомления банка о смерти физлица счета умершего клиента активны, что влечет риски мошенничества», —  прокомментировали в АБР.

Представители АБР разъяснили, что Федеральная налоговая служба может адресно уведомлять банки, клиентом которых являлся умерший гражданин, так как обладает доступом к реестру открытых счетов во всех банках и одновременно является оператором единого госреестра ЗАГС.

Поддержание данной инициативы повлечет за собой изменения в законы о банках и банковской деятельности, актах гражданских состояний и в Налоговый кодекс.

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Автор: Анна Калинина
#россия #экономика #общество

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