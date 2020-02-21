Путин рассказал членам Совбеза о телефонных переговорах с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал постоянным членам Совета безопасности РФ о телефонных переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые состоялись в пятницу, 21 февраля. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков рассказал подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам Пескова, страны продолжат решать вопросы с поставками нефти в республику. Позднее Лукашенко встретился в Минске с губернатором Архангельской области Игорем Орловым и сообщил на встрече, что Владимир Путин предложил компенсировать Белоруссии 300 миллионов долларов.