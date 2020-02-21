Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе

Российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил официальный представитель Дмитрий Песков.

«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, совещание прошло при участии главы российского правительства Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, главы администрации Кремля Антона Вайно, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главы Минобороны Сергея Шойгу, главы СВР Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным в пятницу, в 18.00 по московскому времени. По словам турецкого лидера, он намерен обсудить с президентом РФ обстановку в Сирии. Официальный представитель Кремля подтвердил эти данные.