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17:40   21 Февраля 2020
Россия

Шерин допустил пересмотр срока давности преступлений после расследования ФАН о Короткове

Шерин допустил пересмотр срока давности преступлений после расследования ФАН о Короткове

Депутат Госдумы Александр Шерин в комментарии «Политике Сегодня» не исключил, что прокуратура проверит прошлое журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова по фактам, изложенным в расследовании ФАН.

«Закон обратной силы не имеет, перед законом все равны, если в законодательстве есть пробелы, их нужно устранять. Если на те преступления, которые он совершил не распространяется срок давности, то соответственно действующее законодательство дает право в отношении него проводить все полагающиеся действия», — заявил эксперт, отвечая на вопрос, можно ли с учетом появившихся в СМИ фактов, привлечь Короткова к ответственности.

Шерин напомнил, что прокуратура мождет провести проверку в отношении Короткова

Депутат не исключил, что необходимо пересмотреть срок давности тяжких преступлений на законодательном уровне, чтобы подобные Короткову не могли уйти от ответственности.

Напомним, в четверг вечером Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором говорилось, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, до того, как стать журналистом в 2011 году, работал в 40-м отделении МВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга, откуда уволился в связи с подозрением во взяточничестве.

При этом ФАН опубликовал свидетельства бывшего коллеги Короткова и бывшего наркомана, рассказавших о том, как он добывал дополнительный заработок, отпуская за деньги задержанных наркоманов, покрывая мошенников и воров. Также сообщалось, что Короткову пришлось потратить много времени и влезть в большие долги, чтобы избежать уголовной ответственности за превышение полномочий, после того, как он во время допроса прострелил подозреваемому колени, оставив мужчину калекой.

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Автор: Александр Люблинский
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