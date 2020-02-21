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16:58   21 Февраля 2020
Россия

Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супруга — певица Валерия — намерена создать политическую партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом стало известно в пятницу, 21 февраля. 

По словам Пригожина, партия его супруги будет направлена на защиту прав женщин и сотрудничать с депутатом Оксаной Пушкиной, занимающейся разработкой законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. 

«Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию "Сильные женщины"», — заявил он. 

Супруга Пригожина начнет с программы «Программа будет называться «Почему я?» на YouTube-канале, первый ролик которой будет выпущен уже в марте. Продюсер уточнил, что ролики будут посвящены встречам Валерии с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия.

«Проблема домашнего насилия над женщинами и детьми сегодня остро стоит на повестке дня», — сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Он будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выборы #общество #валерия

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