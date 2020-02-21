Коротченко назвал провальным желание Турции давить на Россию и Сирию по ситуации в Идлибе

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что Турция полностью ответственна за нападение боевиков на Найраб, так как именно Анкара финансирует террористов в сирийском Идлибе. По мнению эксперта, таким образом Турция нарушает сочинские соглашения 2019 года, когда президент Реджеп Эрдоган взял на себя обязанность разграничить боевиков в этом регионе САР.

Желание Турции давить на Россию и Сирию по ситуации в Идлибе Коротченко назвал провальным. По его словам, Анкара может делать что угодно, но их шантаж не будет работать, так как они находятся на территории чужой страны — в Сирии.

«Либо Турция будет разоружать боевиков согласно своим обязательствам, либо этих террористов будут уничтожать. Турция должна выполнить те обязательства, что на себя взяла. Если она не способна на это, то все будет сделано за нее. Альтернативы тут нет», — цитирует Игоря Коротченко Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению аналитика, Россия и Сирия понимают, что нужно полностью уничтожить боевиков в Идлибе, где при поддержке Турции создан настоящий анклав террористов. Коротченко говорит, что даже США изменили позицию по этому сирийскому региону и называют Идлиб магнитом для террористов, угрожающих жизни не только северо-запада САР, но и всего Ближнего Востока.