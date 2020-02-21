Повышение налога на старые машины не затронет личные авто россиян

Увеличение ставки транспортного налога на автомобили класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — сказал он журналистам.

Министр уточнил, что предлагаемое Минпромторгом увеличение налоговой ставки затронет только коммерческую технику класса «Евро-3» и ниже. По предварительным данным, в России такой техники насчитывается более трех миллионов единиц. Ранее министерство сообщило, что инициатива позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что окажет позитивное воздействие на окружающую среду.