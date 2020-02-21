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16:28   21 Февраля 2020
Россия

Повышение налога на старые машины не затронет личные авто россиян

Повышение налога на старые машины не затронет личные авто россиян

Увеличение ставки транспортного налога на автомобили класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — сказал он журналистам.

Министр уточнил, что предлагаемое Минпромторгом увеличение налоговой ставки затронет только коммерческую технику класса «Евро-3» и ниже. По предварительным данным, в России такой техники насчитывается более трех миллионов единиц. Ранее министерство сообщило, что инициатива позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что окажет позитивное воздействие на окружающую среду.

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Автор: Олег Королев
#россия #новости #общество #машины

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