Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

 Повышение налога на старые машины не затронет личные авто россиян

Повышение налога на старые машины не затронет личные авто россиян
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

 Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ
Повторный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае

Повторный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае

 Телефонные переговоры Путина и Эрдогана намечены на вечер 21 февраля

Телефонные переговоры Путина и Эрдогана намечены на вечер 21 февраля
Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

 Повышение налога на старые машины не затронет личные авто россиян

Повышение налога на старые машины не затронет личные авто россиян
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

 Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ
Повторный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае

Повторный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае

 Телефонные переговоры Путина и Эрдогана намечены на вечер 21 февраля

Телефонные переговоры Путина и Эрдогана намечены на вечер 21 февраля
16:00   21 Февраля 2020
Весь мир

Повторный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае

Повторный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае

Повторный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае, об этом сообщает издание People's Daily.

По данным СМИ, инцидент произошел в провинции Сычуань с пациентом, которого выписали из больницы после выздоровления в конце января 2020 года. После выписки мужчина сидел дома и никуда не ходил, находясь на карантине по требованию врачей. Спустя полторы недели после выздоровления у него взяли анализы, которые выявили вирусную нуклеиновую кислоту. Сейчас пациента вновь госпитализировали, в его доме провели дезинфекцию.

О вспышке пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, стало известно в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала случившееся как чрезвычайную ситуацию международного значения. В Китае от коронавируса скончались более 2,2 тысячи человек, выздоровели 18,2 тысячи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #чп #китай #весь мир #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...