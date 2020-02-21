Повторный случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае, об этом сообщает издание People's Daily.

По данным СМИ, инцидент произошел в провинции Сычуань с пациентом, которого выписали из больницы после выздоровления в конце января 2020 года. После выписки мужчина сидел дома и никуда не ходил, находясь на карантине по требованию врачей. Спустя полторы недели после выздоровления у него взяли анализы, которые выявили вирусную нуклеиновую кислоту. Сейчас пациента вновь госпитализировали, в его доме провели дезинфекцию.

О вспышке пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, стало известно в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала случившееся как чрезвычайную ситуацию международного значения. В Китае от коронавируса скончались более 2,2 тысячи человек, выздоровели 18,2 тысячи.