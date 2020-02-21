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15:51   21 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах, где местные жители вышли на улицы с протестами против приезда в местный санаторий эвакуированных из Китая людей.

Выступая в Киеве, Зеленский отметил, что страна стремится быть европейской страной, но накануне жители показали, что это не так.

«Вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не… не хочу сейчас подбирать неправильное слово. Вы знаете, что там было. К сожалению, это человеческими поступками я назвать не могу», — заявил президент Украины.

Всем вернувшимся из Китая украинский лидер пожелал здоровья и заявил, что после карантина они вернутся домой.

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 76 эвакуированными из Китая гражданами Украины и других стран. Всех их отправили в санаторий поселка Новые Санжары Полтавской области на двухнедельный карантин. Причем Минздрав страны неоднократно отмечал, что у прибывших из КНР нет подозрения на коронавирус, их помещают в санаторий в целях профилактики и наблюдения на время инкубационного периода.

Местным жителям это не понравилось, люди вышли на протесты, перекрыли въезд в поселок и пытались не пропустить автобусы с людьми. В ходе беспорядков задержали 24 человека, один остается под стражей, так как во время стычки с полицейскими ранил правоохранителя в голову. Среди пострадавших — пятеро полицейских.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #происшествия #чп #зеленский #коронавирус

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