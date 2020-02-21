Политолог Кошкин напомнил, что в Китае нет беспорядков из-за строгих законов

Беспорядки на Украине из-за коронавируса демонстрируют российским властям необходимость действовать жестче против организаторов массовых акций протестов.

Об этом заявил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН в пятницу, 21 февраля.

По словам политолога, деградация на Украине идет с благословения и попустительства властей, которые занимаются решением своих проблем, связанных с распилом денег из-за рубежа. Из-за этого появилась вседозволенность, а также люди, использующие ситуацию с эвакуированными из Китая жителями в политических целях.

Украинские СМИ также начали писать о том, что за организацией беспорядков в Полтавской, Киевской и Львовской областях могли стоять представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор»*, напоминает агентство.

«Кстати, в России тоже были элементы, которые в социальных сетях выступали против размещения в Тюменской области россиян, эвакуированных из Китая. Но тут проблема в том, что никто не может гарантировать, что с призывами выходить на пикеты и митинги, выступали тоже граждане РФ. Я даже гарантированно могу сказать, что тут были иностранные элементы, пытающиеся подорвать ситуацию в нашей стране. Возможно, это были даже какие-нибудь кибервойска из стран Запада или из той же Украины. Поэтому для начала надо разбираться, кто это делал в России, а уже потом предпринимать активные действия», —заключил собеседник ФАН.

По его словам, если речь идет об оппозиционно настроенных гражданах России, которые пытаются раскачать ситуацию в стране, призывая выходить на незаконные протесты и устраивать массовые беспорядки из-за этой темы, то в отношении таких «активистов» следует ужесточить законодательство. Политолог призвал действовать жестче, как в том же Китае, где таких ситуаций попросту не возникает.

*«Правый сектор» — запрещенная в России организация.