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15:32   21 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ, об этом заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Архангельской области Игорем Орловым в Минске.

По словам Лукашенко, в Белоруссии производится много различных промышленных товаров, а также товаров народного потребления, именно в этой сфере можно развивать взаимодействие с российскими регионами. Глава республики подчеркнул, что власти намерены улучшать отношения с Архангельской областью в плане строительства. В частности, белорусская сторона может помочь при возведении жилых кварталов под ключ, устанавливая там лифты белорусского производства

«Мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать», — заявил Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии также предложил Архангельской области машины для транспортировки грузов и лесозаготовительную технику, а также гарантировал полное выполнение договоренностей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #белоруссия #лукашенко #архангельская область

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