Путин предложил компенсировать Белоруссии 300 миллионов долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать республике 300 миллионов долларов. Об этом шла речь в ходе телефонных переговоров руководителей обеих стран в пятницу, 21 февраля.

По словам главы Белоруссии, президент РФ таким образом предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин. Это можно сделать за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию, рассказал Лукашенко.

«Иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение», — сообщил президент Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, в 2020 году за счет снижения этой пошлины из-за реализации в России налогового маневра Белоруссия получит порядка семисот миллионов долларов и еще триста компенсирует Россия по предложению Путина.