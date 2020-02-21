Подельник Ходорковского Невзлин мечтает стрясти с россиян 50 млрд долларов по иску ЮКОСа

Суд в Гааге рассмотрел апелляцию по делу ЮКОСа и постановил, что Россия должна выплатить акционерам 50 миллиардов долларов. Сумма стала рекордной за всю историю рассмотрения исков, которые акционеры компании Ходорковского с 2005 года подают в международные инстанции. Они считают нарушенными свои имущественные права, из-за «фактического уничтожения компании».

Бывшие партнеры Ходорковского во главе с Леонидом Невзлиным — бенефициаром Group Menatep Limited (GML), настроены очень оптимистично, говорят о «победе», и уверены, что конечная инстанция не оспорит этот вердикт.

Вчера на «Радио Свобода» (признано иноагентом) вышло большое интервью с Невзлиным, где тот рассказал, как, когда и кто будет платить по счетам, выставленным России в Гааге. Бизнесмен довольно реалистично заметил, что взыскать деньги будет очень непросто. Он отказывается называть конкретные компании и счета, по которым юристы «Менатепа» начнут процедуру ареста, но заметил, что Голландия точно остается «открытой». Владелец «Менатепа» открыто заявляет о намерении присваивать имущество России с помощью западных судебных инстанций, отбирая «крупные куски»:

«По мере поступления, естественно, все будет открыто и известно, но на данном этапе я думаю, что группа будет обсуждать суды и изъятие имущества в крупных странах, крупные куски, где есть легальная возможность заходить на большие куски имущества или суммы денег. Потому что, грубо говоря, если 50 с лишним миллиардов собирать по одному миллиону долларов, то трудно даже посчитать, сколько лет на это понадобится», — сказал он.

По его прогнозам, на это может уйти около 10 лет, что «вполне приемлемый срок», а не платить Россия не решится из страха потерять иностранные инвестиции.

Свои интересы Россия не оставит

Но юристы-международники советуют бизнесмену чуть поумерить свои аппетиты. Решение вскоре будет обжаловано — Минюст РФ собирается продолжать защищать интересы России.

Юрист Андрей Кондаков, представляющий РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом, заявил, что апелляция будет подана, и на ее рассмотрение потребуется не меньше полутора лет. Он обозначил, что даже если вердикт подтвердят, никакое имущество России за рубежом не может быть изъято в пользу акционеров ЮКОСа без обращения в суды местной юрисдикции, на что также уйдут годы.

«Это (решение) не означает автоматического наложения арестов по всему миру. Для этого нужно как минимум сперва обращаться в суды соответствующих стран с ходатайством о признании и приведении в исполнение арбитражного решения», — сказал он ТАСС.

В Минюсте напомнили, что в 2011 году ЕСПЧ уже вынес вердикт, что процесс по ЮКОСу не был политически обусловленным, и отверг все претензии бывших акционеров к России — следовательно, решение апелляционного суда Гааги ему противоречит. Кроме того, сами мажоритарные акционеры не были «добросовестными инвесторами».

«Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия», — говорится в сообщении Минюста.

Невзлин: пусть платят граждане России

Одно замечание Невзлина в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» очень показательно: он считает, что нет ничего ужасного в том, что в случае успеха такого сценария за интересы олигархов, желающих компенсировать себе стоимость якобы украденной правительством компании ЮКОС, косвенно пострадают российские граждане.

По планам бизнесмена, Россия должна молча согласиться с этим и не препятствовать «справедливости». Ничего особенного с точки зрения представителя крупного бизнеса — во всех странах и во все времена они бьются за свои имущественные выгоды. Но то, что он пытался представить это как «работу по правде», высвечивает олигарха невероятно циничным и одновременно не очень дальновидным человеком.

За день до интервью в фейсбуке Невзлин поблагодарил Ходорковского, который формально не является выгодополучателем в этом деле, и указывает на большое политическое будущее в России, которое ждет его друга.

Мысль парадоксальна: Ходорковский заложил принципы, при которых стало возможным решение не в пользу России и открытое наступление на ее интересы, однако для России он «хороший политик» и потенциальный реформатор, способный достигать целей. Но Невзлин принципы Ходорковского — наживаться всеми доступными средствами, не считаясь ни с чем, полностью разделяет еще с 90-х, так что удивления такая позиция не вызывает.

Если вспомнить, что вместе с Ходорковским они в России до сих пор проходят по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, все еще интереснее — вынужденные бежать за границу олигарх и его друзья не могут простить стране, что сейчас им закрыли возможность ее грабить изнутри и в открытую, и рады уцепиться за что угодно — хоть за решение суда в Гааге, лишь бы продолжить.

Не очень понятно только, почему с этой версией «справедливости» должны согласиться остальные граждане России, и зачем им поддерживать «перспективного политика в изгнании» и его друзей, если они делали и делают все, чтобы вредить их стране — начиная от спонсорства сил, дестабилизирующих политическую обстановку, заканчивая лоббированием судебных решений против РФ, и планами отбирать в свою пользу ее имущество.