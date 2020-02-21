Малькевич назвал правильным трендом борьбу ФРГ с экстремизмом в соцсетях

Глава Фонда защиты национальных ценностей и член ОП РФ Александр Малькевич назвал общемировой тенденцией борьбу с экстремизмом, которая осуществляется путем давления на социальные сети на законодательном уровне. Его слова передает в пятницу, 21 февраля, журнал «Слово и Дело».

Ранее стало известно, что Германия намерена ужесточить контроль и ответственность за призывы к экстремизму и угрозы в адрес политиков в социальных сетях. Для этих целей власти намерены усилить давление на Facebook и Twitter на законодательном уровне, чтобы добиться быстрого удаления подобного контента.

Малькевич полностью поддержал инициативу Германии. Он также заявил, что борьба с экстремизмом и принуждение к ней социальных сетей является общемировой тенденцией. По его словам, наша страна должна поступать точно также.