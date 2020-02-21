Малькевич назвал правильным трендом борьбу ФРГ с экстремизмом в соцсетях
Глава Фонда защиты национальных ценностей и член ОП РФ Александр Малькевич назвал общемировой тенденцией борьбу с экстремизмом, которая осуществляется путем давления на социальные сети на законодательном уровне. Его слова передает в пятницу, 21 февраля, журнал «Слово и Дело».
Ранее стало известно, что Германия намерена ужесточить контроль и ответственность за призывы к экстремизму и угрозы в адрес политиков в социальных сетях. Для этих целей власти намерены усилить давление на Facebook и Twitter на законодательном уровне, чтобы добиться быстрого удаления подобного контента.
Малькевич полностью поддержал инициативу Германии. Он также заявил, что борьба с экстремизмом и принуждение к ней социальных сетей является общемировой тенденцией. По его словам, наша страна должна поступать точно также.
«Потому что так это можно сделать, централизованным образом, используя соответствующие алгоритмы, все это вымарывать. Это абсолютно правильный тренд, который давно нужно было взять на вооружение и в России. Но нам постоянно рассказывают басни, что это невозможно, что в Европе все по-другому. Нет, мы видим, как в Европе», — заявил Малькевич.