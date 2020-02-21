Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малькевич назвал правильным трендом борьбу ФРГ с экстремизмом в соцсетях

Малькевич назвал правильным трендом борьбу ФРГ с экстремизмом в соцсетях

 Как Навальный отправил Соболь в Женеву за позором

Как Навальный отправил Соболь в Женеву за позором
Путин предложил компенсировать Белоруссии 300 миллионов долларов

Путин предложил компенсировать Белоруссии 300 миллионов долларов

 Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении
Подельник Ходорковского Невзлин мечтает стрясти с россиян 50 млрд долларов по иску ЮКОСа

Подельник Ходорковского Невзлин мечтает стрясти с россиян 50 млрд долларов по иску ЮКОСа

 Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть

Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть
Малькевич назвал правильным трендом борьбу ФРГ с экстремизмом в соцсетях

Малькевич назвал правильным трендом борьбу ФРГ с экстремизмом в соцсетях

 Как Навальный отправил Соболь в Женеву за позором

Как Навальный отправил Соболь в Женеву за позором
Путин предложил компенсировать Белоруссии 300 миллионов долларов

Путин предложил компенсировать Белоруссии 300 миллионов долларов

 Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении
Подельник Ходорковского Невзлин мечтает стрясти с россиян 50 млрд долларов по иску ЮКОСа

Подельник Ходорковского Невзлин мечтает стрясти с россиян 50 млрд долларов по иску ЮКОСа

 Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть

Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть
15:01   21 Февраля 2020
Россия

Малькевич назвал правильным трендом борьбу ФРГ с экстремизмом в соцсетях

Малькевич назвал правильным трендом борьбу ФРГ с экстремизмом в соцсетях

Глава Фонда защиты национальных ценностей и член ОП РФ Александр Малькевич назвал общемировой тенденцией борьбу с экстремизмом, которая осуществляется путем давления на социальные сети на законодательном уровне. Его слова передает в пятницу, 21 февраля, журнал «Слово и Дело»

Ранее стало известно, что Германия намерена ужесточить контроль и ответственность за призывы к экстремизму и угрозы в адрес политиков в социальных сетях. Для этих целей власти намерены усилить давление на Facebook и Twitter на законодательном уровне, чтобы добиться быстрого удаления подобного контента. 

Малькевич полностью поддержал инициативу Германии. Он также заявил, что борьба с экстремизмом и принуждение к ней социальных сетей является общемировой тенденцией. По его словам, наша страна должна поступать точно также. 

«Потому что так это можно сделать, централизованным образом, используя соответствующие алгоритмы, все это вымарывать. Это абсолютно правильный тренд, который давно нужно было взять на вооружение и в России. Но нам постоянно рассказывают басни, что это невозможно, что в Европе все по-другому. Нет, мы видим, как в Европе», — заявил Малькевич.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #twitter #общество #facebook #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...