Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

Арктика развивается несистемно. Об этом в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» заявил директор научно-технического центра тюменской сервисной нефтегазовой компании «Геодата» Анатолий Брехунцов на полях четвертого международного Арктического саммита, который проходит в Петербурге 20–21 февраля.

По его словам, ситуация такова, что ведомства и министерства не отвечают за хозяйственную деятельность в российском регионе Арктики. Госучреждения могли бы подготовить стратегию развития и сопутствующие мероприятия, но пока развитием региона занимается бизнес.

«У компаний цель получить прибыль, а у государства, чтобы все развивалось долго и прибыльно», — говорит о приоритетах Брехунцов.

Контр-адмирал запаса и заслуженный работник связи РФ Виталий Иванов согласился с мнением Анатолия Брехунцова, что российскому региону Арктики нужен единый хозяин. По его словам, развитие Севера тормозит недостаток гражданских коммуникаций, помимо военных, за которые отвечает Министерство обороны РФ. Сейчас, убежден Иванов, региону важна как безопасность, так и реализация национальных проектов, в частности, Северного морского пути.