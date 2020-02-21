Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как не отравиться румяными блинами на Масленицу

Как не отравиться румяными блинами на Масленицу

 Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов замгенпрокурора РФ

Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов замгенпрокурора РФ
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

 Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ
Турция ограничила въезд пассажиров из Ирана из-за вспышки коронавируса

Турция ограничила въезд пассажиров из Ирана из-за вспышки коронавируса

 Коротченко назвал провальным желание Турции давить на Россию и Сирию по ситуации в Идлибе

Коротченко назвал провальным желание Турции давить на Россию и Сирию по ситуации в Идлибе
Как не отравиться румяными блинами на Масленицу

Как не отравиться румяными блинами на Масленицу

 Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов замгенпрокурора РФ

Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении с постов замгенпрокурора РФ
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья после инцидента в Новых Санжарах

 Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ

Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с регионами РФ
Турция ограничила въезд пассажиров из Ирана из-за вспышки коронавируса

Турция ограничила въезд пассажиров из Ирана из-за вспышки коронавируса

 Коротченко назвал провальным желание Турции давить на Россию и Сирию по ситуации в Идлибе

Коротченко назвал провальным желание Турции давить на Россию и Сирию по ситуации в Идлибе
16:39   21 Февраля 2020
Общество

Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

Арктика развивается несистемно. Об этом в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» заявил директор научно-технического центра тюменской сервисной нефтегазовой компании «Геодата» Анатолий Брехунцов на полях четвертого международного Арктического саммита, который проходит в Петербурге 20–21 февраля.

По его словам, ситуация такова, что ведомства и министерства не отвечают за хозяйственную деятельность в российском регионе Арктики. Госучреждения могли бы подготовить стратегию развития и сопутствующие мероприятия, но пока развитием региона занимается бизнес.

«У компаний цель получить прибыль, а у государства, чтобы все развивалось долго и прибыльно»,  — говорит о приоритетах Брехунцов.

Арктике нужен единый хозяин для защиты Северного морского пути от НАТО и Китая

Контр-адмирал запаса и заслуженный работник связи РФ Виталий Иванов согласился с мнением Анатолия Брехунцова, что российскому региону Арктики нужен единый хозяин. По его словам, развитие Севера тормозит недостаток гражданских коммуникаций, помимо военных, за которые отвечает Министерство обороны РФ. Сейчас, убежден Иванов, региону важна как безопасность, так и реализация национальных проектов, в частности, Северного морского пути.

«Кто-то должен эти проекты защищать. Все китайцам продали. Мы выступаем за то, что Северный морской путь — отечественная дорога. Китайцы поддержали американцев в том, чтобы Северный морской путь сделать международным, то есть отобрать у нас. И туда войдут и НАТО, и Китай. Вот за это сейчас нужно бороться. Потому что мы можем утрать позиции и не вернуть потом», — резюмировал контр-адмирал запаса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато #китай #арктика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...