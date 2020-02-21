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14:39   21 Февраля 2020
Россия

Власти Эстонии отказывают россиянам в выдаче шенгенских виз

Власти Эстонии отказывают россиянам в выдаче шенгенских виз

Власти Эстонии отказывают россиянам в выдаче шенгенских виз. Об этом в Парламентской ассамблее ОБСЕ рассказал российский сенатор Владимир Джабаров.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам, Эстония прикрывается «соображениями национальной безопасности» и на основании этого не дает визы неугодным им политикам, общественникам, ученым и другим представителям РФ.

Джабаров напомнил, как в марте 2018 года Эстония на пять лет запретила въезд в страну парламентарию Госдумы РФ Константину Затулину, а в середине 2019 года в аэропорту Таллина задержали и выдворили в Россию журналистов телеканала «Звезда».

«Эстонцы используют национальные полномочия по закрытию въезда в Шенгенскую зону в целях сведения счетов с теми, чьи взгляды и деятельность не совпадают с позицией официальных властей. Причем устанавливаются максимальные сроки, применяемые, как правило, к злостным нарушителям», — говорит российский сенатор.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #эстония #шенген #политика #джабаров #совет федерации

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