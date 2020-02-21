Бывший глава Минобороны Украины заочно приговорен в России к колонии

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко приговорен заочно к шести годам колонии за призывы к терактам в России через СМИ. Соответствующий приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд в пятницу, 21 февраля.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Призывы к террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета». Во время разбирательства прокурор просил приговорить Гриценко к девяти годам колонии, а защита настаивала на оправдательном приговоре.

Гриценко публично призывал к осуществлению террористической деятельности на территории России в 2014 и 2017 годах, используя для своих целей СМИ. В это время он сам находился на Украине.

В частности, он призывал подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также взрывать автомобили в Москве и в Таганроге, чтобы таким образом ответить на якобы проводимую российскими спецслужбами операцию, которая направлена на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков.