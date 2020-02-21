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14:19   21 Февраля 2020
Россия

Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Песков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам Пескова, страны продолжат решать вопросы с поставками нефти в республику.

«Обсуждались различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью. Поставки осуществляет не российское государство, а осуществляют российские нефтяные компании», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что не может передать представителям СМИ нюансы обсуждения темы нефти, но отметил, что каждая сторона делает собственные калькуляции.

«Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре», — добавил официальный представитель Кремля.

Также стороны продолжили диалог, который был между Путиным и Лукашенко в феврале 2020 года в Сочи.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #нефть #белоруссия #лукашенко

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