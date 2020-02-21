Как Навальный отправил Соболь в Женеву за позором

Экс-заместитель главы московского штаба блогера Алексея Навального Виталий Серуканов раскритиковал выступление юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь на форуме правозащитников в Женеве из-за плохого знания английского языка.

«Ему [Навальному] просто плевать, что с ней [Соболь] будет: как к ней будут относиться люди, насколько позорище получится из-за такого плохого знания языка. Понимаете, это же история про отношение к людям в этом коллективе, где все происходит в рамках отдельного узурпатора, который решает, кто едет, а кто не едет. Он прекрасно понимал, что над Любовью Соболь потом будут издеваться», — поделился Серуканов с корреспондентом «Политики Сегодня».

Скрытую издевку над Соболь в решении ее шефа экс-юрист ФБК объясняет намерением уничтожить репутацию всезнающей отличницы с красным дипломом МГУ. По словам Серуканова, многие сотрудники фонда вынуждены мириться с хамским поведением и потребительским отношением Навального.

«Они подставляют друг друга, как пауки в банке. Всегда готовы столкнуть коллегу в пропасть позора! <...> Мы часами проводили время в закрытых пространствах. Я могу точно сказать, что Соболь в полном подчинении у Навального, что он относится к ней, как к девочке-дурочке, которую можно сюда кинуть, можно туда кинуть», — заверил Серуканов.

Несмотря на скандальную репутацию Соболь, ее выступление в Женеве вызвало у Серуканова некоторое сочувствие.

«Мне жалко Любовь Соболь, то как она читала по этой бумажке: мы видели, что на ней лица не было. Человек запинался, нервничал, сам, наверное, чувствовал, что это все выглядит, мягко говоря, странно, но тем не менее она поехала на форум. <…> Вот именно в этой ситуации мне ее жалко. И хочется плюнуть в очередной раз в Навального, сказав: "Зачем ты в очередной раз подставляешь собственную сотрудницу, собственного политика?"», — посетовал экс-юрист ФБК.

Перед выступлением Соболь похвасталась в Instagram, что знает помимо английского и другие языки. Ее бывший коллега надеется, что говорить на них Люба может получше.

На женевском форуме Соболь представили как поборника демократии и противника коррупции. А также указали, что ее кандидатура на выборы в Мосгордуму была отклонена безосновательно. Однако организаторы форума, видимо, забыли, что госпожа Соболь организовывала незаконные шествия в столице во время выборной кампании 2019 года. В ее подписных листах был большой процент брака, а также подписи умерших или выдуманных людей. К такому вердикту пришли почерковеды.