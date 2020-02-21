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14:07   21 Февраля 2020
Россия

Кремль ожидает из США «параноидальных сообщений» о вмешательстве России

Кремль ожидает из США «параноидальных сообщений» о вмешательстве России

Россия с сожалением ожидает, что по мере приближения к выборам президента США в ноябре текущего года будет появляться все больше параноидальных сообщений о «вмешательстве» Москвы в избирательный процесс.

Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The New York Times, где говорится о брифинге американской разведки, который был посвящен якобы содействию со стороны РФ переизбранию действующего главы Белого дома Дональда Трампа. 

«[Это — ред.] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — подчеркнул представитель Кремля.

Кремль ожидает из США «параноидальных сообщений» о вмешательстве России

13 февраля разведсообщество США сообщило, что провело закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США. На нем американцы вновь приписывали России попытки вмешательства в избирательные процессы Штатов перед выборами президента страны в ноябре для переизбрания Трампа.

При этом республиканцы поспешили оспорить заключение американской разведки, напомнив, что нынешняя администрация проводит жесткий курс в отношении РФ, а также пытается укреплять безопасность в Европе. 

По данным газеты, Трамп сильно взбесился, когда узнал о таком брифинге. На следующий день он устроил «разнос» исполняющему обязанности директора национальной разведки Джозефу Макгуайру, а затем заявил о решении заменить его на действующего американского посла в Германии Ричарда Гренелла. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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