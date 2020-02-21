Исследователи DSM Group представили рейтинг самых популярных видов БАД в России

Биологически активные добавки (БАД), которые комплексно воздействуют на организм, пользуются наибольшей популярностью у россиян. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на итоги исследования DSM Group.

Так, доля продаж БАДов, воздействующих на организм в целом, в 2019 году составила 30,8 процента. Далее следуют добавки, влияющие на пищеварительную систему, — 21,2 процента. В числе популярных также оказались таблетки, стимулирующие репродуктивную и центральную нервную системы. Их доля на рынке составила 10,1 и десять процентов соответственно. Замкнули пятерку лидеров средства для поддержки сердечно-сосудистой системы с показателем 4,5 процента.

Наибольший прирост продаж отметили у биодобавок для поддержания иммунитета. Показатель увеличился на 62,1 процента в сравнении с 2018 годом.

Всего за 2019 год в России продали 323,7 миллиона упаковок биологически активных добавок на общую сумму 63,4 миллиарда рублей.