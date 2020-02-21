Общественники предложили добавить в Конституцию нравственную цензуру для СМИ. Автором идеи является член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова, которая направила письмо вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой.

По мнению Жгутовой, нужно повысить культуру внутрисемейных отношений, закрепив в статье 72 Конституции защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и введение нравственной цензуры для СМИ и информационных продуктов массового потребления. Общественница предлагает создать рабочую группу по разработке альтернативной программы по профилактике семейного насилия, пишет NEWS.ru.

Как считает Жгутова, нынешний законопроект о профилактике семейно-бытового насилия призван бороться не с причиной, а со следствием. Принятие документа серьезно снизит количество зарегистрированных в России браков и увеличит число разводов, уверена она.

Вместо этого общественница предлагает восстановить системы вытрезвителей и лечебно-трудовых учреждений, установить государственную монополию на реализацию алкогольной продукции, а также принуждать к лечению лиц, совершивших преступления в нетрезвом виде. Также следует усилить методы борьбы с наркоманией и по профилактике тяжелых психиатрических состояний, полагает Элина Жгутова.

Отметим, что финальную редакцию законопроекта о домашнем насилии рабочая группа рассмотрит на будущей неделе.