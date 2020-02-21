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13:36   21 Февраля 2020
Россия

Водонаева осудила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Водонаева осудила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Журналистка Алена Водонаева назвала сексистскими слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом она заявила на своем YouTube-канале.

«В XXI веке приличные люди из приличного общества априори не должны произносить такого», — сказала она.

Телеведущая также подчеркнула, что ее адвокат Ирина Гордон подала заявление в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывания представителя РПЦ на предмет выявления в них признаков экстремизма. 

Ранее в РПЦ объяснили, что протоиерей не хотел кого-либо оскорбить, но при этом признали, что слова были «излишне острыми». После скандала глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед россиянками за сравнение с бесплатными проститутками.

Он назвал заявление представителя РПЦ неудачным, однако попытался оправдать священнослужителя тем, что он руководствовался «благими намерениями». Сам Смирнов заявил, что попытался оскорбить такими словами не женщин, а мужчин, которые не берут на себя ответственность. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #водонаева #протоиерей

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