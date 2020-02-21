Шаведдинов в армии читает стихи и занимается спортом

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало фотографии с места службы сотрудника признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Руслана Шаведдинова. Вопреки страшилкам ФБК, 22-летний рядовой на армейские будни не жалуется и служит в новой войсковой части, которая недавно отметила четырехлетие.

Как передает источник ФАН в части, Шаведдинов активно занимается спортом, участвует в военно-патриотических мероприятиях, а также с удовольствием читает стихи Ольги Берггольц, посвященные ленинградцам-блокадникам. Ранее сотрудники ФБК сообщали, якобы к Шаведдинову «приставили» человека, который за ним везде следует, но эту информацию опровергли. На территории части действительно нельзя передвигаться одному, но это связано с мерами безопасности из-за нападения белых медведей на людей, так как войсковая часть 23662 (ЗРП) дислоцирована на архипелаге Новая Земля.

Сослуживцам на службу Шаведдинов не жалуется, да и претензий у него нет. Более того, он активно принимает участие в общественной жизни части. На мероприятии, посвященном ленинградцам, погибшим в блокаду, Руслан сам выразил желание читать знаменитое стихотворение Ольги Берггольц «Здесь лежат ленинградцы…». По словам источника, Шаведдинов вместе с товарищем подготовил выступление для мероприятия, посвященного ленинградцам, погибшим в блокаду. А в качестве фона к нему выбрал песню «Крейсер «Аврора».

Сообщается, что Шаведдинов даже попал в местные СМИ, где рассказывалось о том, как срочники отмечали Новый год. На фотографиях видно, что у рядовых на столах фрукты, мясные и сырные нарезки. По фото видно, что Шаведдинов подкачался и возмужал за два месяца службы — сказались здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом.