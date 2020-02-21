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12:58   21 Февраля 2020
Россия

Порядка 40 правок планируют внести в Конституцию РФ

Порядка 40 правок планируют внести в Конституцию РФ

Точное число поправок, которые планируется внести в текст Конституции Российской Федерации, станет известно ко второму чтению. Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, на данном этапе известны порядка сорока правок.

«Сейчас все поправки еще в работе, мы не можем их сейчас посчитать. Наверное, всего будет порядка 40 поправок, примерно. Но в тексте правок будет больше, потому что есть поправки сквозные, когда одна поправка требует изменения текста в нескольких местах», — пояснил он.

Клишас отметил, что члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию подведут эту статистику, но «документ будет готов не ранее чем, ко второму чтению».

Напомним, в первом чтении Госдума единогласно приняла законопроект об изменении Конституции, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным. Второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

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Автор: Анна Калинина
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